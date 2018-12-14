Парламент Косово одобрил создание собственной армии

Первое чтение: принятие в обход сербского меньшинства

На данный момент у Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году, нет собственной армии - только Косовские силы безопасности, оснащенные легким оружием и созданные для действий в чрезвычайных ситуациях. На сегодняшний день численность KSF составляет 2000 человек: 200 из них являются представителями нацменьшинств, пишет DW.com.

Согласно местному законодательству, для создания в Косово собственных вооруженных сил парламент республики должен был внести соответствующие поправки в конституцию страны. При этом их должны одобрить по меньшей мере две трети сербского меньшинства в парламенте. Однако депутаты, представляющие это меньшинство, неоднократно давали понять, что будут голосовать против создания в Косово полноценной армии.

Тем не менее косовские власти все же нашли выход из положения: правительство республики выступило с предложением преобразовать KSF в регулярную армию, чтобы предотвратить блокаду инициативы в парламенте. В итоге 18 октября албанские правящие партии и оппозиция, а также ряд депутатов - представителей других нацменьшинств - одобрили в первом чтении все три предложенных законопроекта: о создании в Косово министерства обороны, преобразовании KSF в регулярную армию и предоставление этим силам соответствующего мандата. Во втором чтении 14 декабря за поправки высказались все присутствовавшие на заседании депутаты. В то же время девять парламентариев от фракции, представляющей интересы сербской общины Косово, отказались принять участие в заседании.

Ликование косовских албанцев и возмущение сербов

Косовские албанцы восторженно реагируют на планы по созданию собственных вооруженных сил. Президент Косово Хашим Тачи, спикер парламента Кадри Весели и премьер-министр республики Рамуш Харадиная назвали это важным шагом на пути к укреплению государственности самой молодой страны в Европе, который должен гарантировать ее безопасность. На данный момент независимость Косово признали более 110 государств, однако Сербия по-прежнему считает республику одной из своих провинций.

В октябре спикер парламента Весели рассказал в эксклюзивном интервью DW, что помимо этнических албанцев в новой армии будут служить косовские сербы и представители других нацменьшинств. Он также заявил, что между западными партнерами достигнута договоренность о создании в Косово полноценных вооруженных сил. "Мы - независимая и суверенная страна, и мы будем создавать нашу армию в сотрудничестве с НАТО, бундесвером, а также американскими, британскими, французскими и итальянскими вооруженными силами", - подчеркнул спикер косовского парламента.

Однако на международной арене его энтузиазм разделяют далеко не все. Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике планы Косово по созданию собственной армии, заявив, что это совершенно несвоевременный шаг. Из Белграда тем временем звучат гораздо более жесткие заявления. Министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что создание армии в Косово угрожает "Сербии и сербам", а также миру и безопасности в регионе. Более того, премьер-министр Ана Брнабич дала понять, что Сербия в случае необходимости может применить военную силу, если 14 декабря Косово окончательно одобрит законопроект о создании собственной армии и решит отправить войска на север - к сербской границе. "Надеюсь, что нам никогда не придется задействовать свою армию, но в настоящее время это один из возможных вариантов", - заявила Брнабич.

Россия предупреждает о "тяжелых последствиях" для Балкан

В России, которая так же, как и Сербия, не признает независимости Косово, тоже выразили озабоченность планами Приштины. МИД РФ призвал миссию НАТО KFOR, обеспечивающую безопасность в регионе после окончания войны в Косово в 1999 году, выполнить возложенный на нее мандат и принять меры по незамедлительному разоружению косовской армии, если такая структура появится.

В российском МИД подчеркивают, что формирование косовских вооруженных сил станет грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244 - единственного международно-правового акта в области косовского урегулирования. Создание косовскими властями собственной армии может обернуться самыми тяжелыми последствиями как для сербского населения Косово, так и для безопасности Балканского региона в целом, говорится в заявлении на сайте МИДа.