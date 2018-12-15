Иглесиас и Курникова оставят родственников без дома

Иглесиас и Курникова приобрели дом за 1,8 миллиона долларов в 2015 году, рассчитывая подарить его бабушке и дедушке теннисистки. Однако по завершении ремонта супруги пришли к выводу, что особняк слишком велик, и решили продать его, приводит издание слова маклера по недвижимости Габриэлы Карденал. Пара рассчитывает выручить за него 4,85 миллиона долларов.