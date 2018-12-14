Фото и видео: очередь перед Hesburger выстроилась за два часа до открытия

Rus.Postimees.eeВпрокФото и видео: очередь перед Hesburger выстроилась за два часа до открытияФото и видео: очередь перед Hesburger выстроилась за два часа до открытияrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать14 декабря 2018, 16:37Сегодня в 13 часов в Пайде открылся Hesburger, что привело к огромным очередям. Первые клиенты пришли за два часа до открытия, сообщает Järva Teataja. ПоделитьсяПредприятие инвестировало в новый ресторан 900 000 евро, там приступили к работе 15 человек. На парковке есть места для 14 машин. Для водителей открылся и первая в Ярвамаа услуга drive-in.У Hesburger в Эстонии 47 ресторанов, во всей Балтии – 145, работников - 1800.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьhesburgerоткрытиеочередь