Пт, 14.12.2018
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  • Фото и видео: очередь перед Hesburger выстроилась за два часа до открытия

Фото и видео: очередь перед Hesburger выстроилась за два часа до открытия

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Сегодня в 13 часов в Пайде открылся Hesburger, что привело к огромным очередям. Первые клиенты пришли за два часа до открытия, сообщает Järva Teataja.

Предприятие инвестировало в новый ресторан 900 000 евро, там приступили к работе 15 человек. На парковке есть места для 14 машин. Для водителей открылся и первая в Ярвамаа услуга drive-in.

У Hesburger в Эстонии 47 ресторанов, во всей Балтии – 145, работников - 1800.

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