Пт, 14.12.2018
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Видео: Samsung показала новую оболочку для будущих флагманов

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Интерфейс новой фирменной оболочки One UI.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Компания Samsung Electronics опубликовала видеоролик, показывающий интерфейс новой фирменной оболочки One UI на основе операционной системы Android 9.0 Pie.

Напомним, компания представила One UI в ноябре на конференции для разработчиков SDC 2018 в Сан-Франциско. Первыми смартфонами, на которую придет обновление One UI станут флагманские Galaxy Note 9, Galaxy S9 и S9+. Релиз Android 9.0 Pie для них назначен на январь 2019 года, пишет ferra.ru.

По словам разработчиков, новый дизайн One UI более интуитивный, минималистичный и без лишних деталей. Интерфейс отображает наиболее актуальный контент в нижней части экрана, позволяя более комфортно пользоваться смартфоном одной рукой. Интерфейс был оптимизирован и теперь позволяет лучше концентрироваться на информации и быстрее ориентироваться в смартфоне.

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