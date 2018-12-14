Видео: Samsung показала новую оболочку для будущих флагманов

Напомним, компания представила One UI в ноябре на конференции для разработчиков SDC 2018 в Сан-Франциско. Первыми смартфонами, на которую придет обновление One UI станут флагманские Galaxy Note 9, Galaxy S9 и S9+. Релиз Android 9.0 Pie для них назначен на январь 2019 года, пишет ferra.ru .

По словам разработчиков, новый дизайн One UI более интуитивный, минималистичный и без лишних деталей. Интерфейс отображает наиболее актуальный контент в нижней части экрана, позволяя более комфортно пользоваться смартфоном одной рукой. Интерфейс был оптимизирован и теперь позволяет лучше концентрироваться на информации и быстрее ориентироваться в смартфоне.