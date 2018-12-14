Наконец-то: Фуркад и Бо-младший сойдутся в битве за золото

Нынешний сезон в Белом цирке, как шведский стол: еды много, но любимое блюдо одно, а остальное пропускаешь, либо качество таково, что лучше бы было меньше, да лучше. 110 участников, как прямо на Кубке , втором по рангу турне биатлонного мира. Да, если честно, то лучше бы спринт и сделать, как это и задумывалось - мгновенным: час на все про все - и вперед, готовиться к пасьюту. Скажем прямо: интрига в гонке померла к тому моменту, как стартовали гонщики девятого десятка стартового протокола: именно в те самые секунды под номером 41 финишировал Фуркад. После этого на старт пошли представители таких великих биатлонных держав, как Швейцария, Литва, Южная Корея, США, а также дальний резерв сборных Германии и Норвегии. Интересно ли было смотреть публике? Нет. Только если тренерам.