Наконец-то: Фуркад и Бо-младший сойдутся в битве за золото

Невероятно раздутый по составу участников мужской спринт в Хохфильцине явил миру по-настоящему первую дуэль Мартена Фуркада и Йоханнеса Бо. Пусть пока заочную: спринт-соревнование с раздельным стартом. Догонять Бо-младшего, победителя спринта, Фуркаду предстоит завтра, когда мужчины пробегут пасьют.
Нынешний сезон в Белом цирке, как шведский стол: еды много, но любимое блюдо одно, а остальное пропускаешь, либо качество таково, что лучше бы было меньше, да лучше. 110 участников, как прямо на Кубке , втором по рангу турне биатлонного мира. Да, если честно, то лучше бы спринт и сделать, как это и задумывалось - мгновенным: час на все про все - и вперед, готовиться к пасьюту. Скажем прямо: интрига в гонке померла к тому моменту, как стартовали гонщики девятого десятка стартового протокола: именно в те самые секунды под номером 41 финишировал Фуркад. После этого на старт пошли представители таких великих биатлонных держав, как Швейцария, Литва, Южная Корея, США, а также дальний резерв сборных Германии и Норвегии. Интересно ли было смотреть публике? Нет. Только если тренерам.
Бо-младший ушел на трассу в первых рядах: бодро отмахал первый круг, на втором традиционно проехал 150 метров штрафа и, не замечая соперников, уселся на финише к телевизору смотреть на Фуркада. Мартен сегодня был лучше, чем на прошлой неделе, но скорость пока к нему не пришла. Даже с чистой стрельбой Фуркад проиграл 23 секунды ногами, в протоколе отставание не такое страшное: всего около восьми.
Вообще тренд биатлона в этом сезоне таков, что, видимо, на предсезонке все занимались беговой работой, забыв о стрельбе. Лишь десять процентов спортсменов имели сегодня чистую стрельбу. Остальные хоть по разу, но заезжали на 150 метров штрафа.
Порадовали, наконец-то своих поклонников и немцы: Бенедикт Долль и Арнд Пайффер заняли третье и пятое места. Лучший из россиян, Александр Логинов, стал восьмым. Лучший из наших, Роланд Лессинг, - только 69-м. Каури Кыив - 96-й.