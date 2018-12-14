Половина членов совета HKScan подала в отставку

Половина всего состава совета финского мясоперерабатывающего концерна HKScan в пятницу объявила об уходе в отставку. HKScan является материнским предприятием для эстонских пищевых предприятий - Rakvere Lihatööstus и Tallegg.
Как стало известно BNS из биржевого сообщения предприятия, в отставку подают вице-председатель совета Марко Оннела и члены совета Рийтта Паломяки и Туомас Салусъярви. Принято ими решение вступает в силу немедленно.
«Я хочу поблагодарить Марко Оннела, Рийтту Паломяки и Туомаса Салусъярви за работу, которую они выполнили в составе совета», - сообщил бирже председатель совета Рейо Кискола.
Теперь в составе совета HKScan остаются Пер Олоф Нюман, Яри Мякиля и Карл-Петер Торвид.
Предприятие сообщило, что в срочном порядке будет созвано общее собрание акционеров, на котором предстоит избрать новых членов совета.
«Правление HKScan ведет сотрудничество с персоналом, чтобы сосредоточиться на мерах по стабилизации финансовых показателей предприятия и обеспечить устойчивый режим поставок и высокий уровень услуг как клиентам, так и остальным заинтересованным группам», - отметил Кискола.