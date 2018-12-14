Не бросил ребенка в беде: поступок водителя автобуса восхитил пассажиров

Водитель Пеэтер Сахтель сказал, что на прошлой неделе действительно произошел случай, когда ребенок первого-второго класса пропустил свою остановку.

По словам водителя, он не хотел высаживать ребенка на следующей остановке. «Ребенок живет по другую сторону дороги, в двух направлениях по две полосы и оживленное движение», - объясняет Сахтель, добавляя, что школьнику предстояло в этом случае идти пешком по магистрали почти полкилометра.

Водитель говорит, что ребенок сам ему сообщил, что забыл выйти на нужной остановке. «Ничего не поделаешь, пришлось сделать небольшой крюк», - сказал он, уточняя, что на улице уже темнело.

Водитель надеется, что пассажиры не разозлились из-за пятиминутного опоздания автобуса. «Может, этим усложнил жизнь какому-то пассажиру и он не успел к нужному времени, куда хотел. Но обычно у людей нет претензий в таких ситуациях», - сказал Сахтель.

По словам водителя с 15-летним стажем, непредвиденные ситуации происходят редко. Например, этой осенью один мальчик заснул утром в автобусе и проехал мимо школы. Когда он проснулся, автобус уже успел проехать несколько остановок.

Тогда водитель автобуса не смог вернуться, поскольку были ученики других школ, которые должны были приехать вовремя. «Позвонили в школу и оттуда за ним приехали на машине, - рассказал Сахтель. – Сейчас такое время, что утром темно и после уроков уже темно, дети легко устают».

Руководитель пярнуского отделения AS Hansa Bussiliinid Маргус Майсте сказал, что действия водителя в данной ситуации заслуживают благодарности. «Безусловно, для предприятия важна безопасность пассажиров, особенно детей», - сказал он, отмечая, что всегда стоит взвесить, является ли прерывание маршрута (разворот) единственно разумным решением. «В случае, если ребенок уже далеко от своей остановки, может быть разумным закончить маршрут и на обратном пути высадить ребенка на его остановке», - говорит Майсте. Он уточнил, что данная ситуация была решена быстро и без особых задержек для других пассажиров. Майсте говорит, что подобные ситуации скорее исключение или предприятие просто не знает о них, поскольку водители сами быстро решают возникшие проблемы. Он вспомнил только давнишний случай, когда школьник оставил своего младшего члена семьи, которого отводил в садик, в автобусе, а водитель заметил это только на Пярнуском автовокзале.

Майсте отметил, что многие семьи вынуждены пользоваться общественным транспортом и на автобусах в одиночку ездят маленькие дети.