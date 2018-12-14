Пт, 14.12.2018
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У псковского вице-губернатора нашли эстонскую ID-карту
Его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

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ИД-карта. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pärnu Postimees

Заместитель губернатора Псковской области стал фигурантом дела о взятке за помощь коммерсантам в выигрыше конкурса на строительство медцентра, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. В ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова обнаружена ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской Республике", - рассказала Петренко.

По ее словам, главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова по факту получения им взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом в городе Пскове, занизив его стоимость на сумму не менее 1,5 млн рублей, за обеспечение победы коммерческого общества в конкурсе на право заключения государственного контракта на возведение медицинского учреждения в Псковской области, пояснила она.

Представитель следствия отметила, что Кузнецов задержан, в настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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