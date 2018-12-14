ЧП в центре Таллинна: полиция проверяет подозрительную машину, пятеро человек лежат лицом вниз
Сегодня в Старом городе Таллинна на улице Харью полицейские проверили автомобиль со скрытыми номерами и доставили находившихся там людей в участок.
Сегодня в 16.40 в полицию поступила информация о том, что в Таллинне на улице Харью в запрещенном для проезда машин месте уже долгое время стоит автомобиль Chrysler, у которого отсутствует передний номерной знак, а задний - скрыт, пишет Postimees.
Патрульный полицейский Кесклиннаского отделения полиции Леа Бяренсон сказала, что такое поведение показалось подозрительным как звонившему, так и полицейским. Стражи порядка решили проверить машину и находившихся в ней людей.
Полиция отнеслась к произошедшему со всей серьезностью, поскольку автомобиль было невозможно опознать, кроме того, он стоял в запрещенном месте уже длительное время.
«Выяснилось, что за рулем был 53-летний гражданин Эстонии, а с ним четыре испанца», - сказала Бяренсон.
На месте происшествия полицейские не обнаружили ничего подозрительного. Около 17.30 полиция доставила задержанных в участок для более основательной проверки.
«Для выяснения подробностей и проверки документов, мы пообщаемся с задержанными в участке», - сказала Бяренсон.
«По словам самих испанцев, они приехали в Эстонию в туристических целях и встретились с водителем в ночном клубе. Водитель обещал иностранцам покатать их и показать им Таллинн», - добавила она.
Бяренсон напомнила, что стоит иметь в виду: показывая туристам город, следует все же соблюдать правила дорожного движения и выполнять предписания дорожных знаков.