Внимание, водители! Ситуация с лизинговыми автомобилями на российской границе снова может ухудшиться

Владельцы автомобилей, взятых в лизинг у банка Luminor, испытывают трудности с прохождением российской границы: формально причиной становится нарушение водителями сроков пребывания автомобиля на территории России, с 3 января ситуация может ухудшиться.
Время прохождения границы сейчас увеличилось - не только из-за возросшего потока туристов, но и из-за очередных проблем с лизинговыми автомобилями: так, например, машины, взятые в лизинг у банка Luminor, не могут пересечь российскую границу, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Актуальная камера" обратилась также в Swedbank и банк SEB, чтобы узнать есть ли проблемы с их лизинговыми машинами, и в обеих конторах заверили: сегодня их машины без каких-либо препятствий могут въезжать в Россию. Но с нового года ситуация с лизинговыми машинами на границе может значительно ухудшиться, так как с 3 января в российском законодательстве вступает в силу поправка, которая лишит таможенников возможности самим определять, пропускать лизинговый автомобиль через границу или нет.
Текст этих поправок наши чиновники сейчас переводят на эстонский язык и вникают в ситуацию, лизинговые предприятия надеются, что эстонскому МИДу с российской стороной в итоге удастся найти решение, в противном случае это станет ударом и для местных банков, и для автовладельцев.