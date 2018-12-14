Внимание, водители! Ситуация с лизинговыми автомобилями на российской границе снова может ухудшиться

Время прохождения границы сейчас увеличилось - не только из-за возросшего потока туристов, но и из-за очередных проблем с лизинговыми автомобилями: так, например, машины, взятые в лизинг у банка Luminor, не могут пересечь российскую границу, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Актуальная камера" обратилась также в Swedbank и банк SEB, чтобы узнать есть ли проблемы с их лизинговыми машинами, и в обеих конторах заверили: сегодня их машины без каких-либо препятствий могут въезжать в Россию. Но с нового года ситуация с лизинговыми машинами на границе может значительно ухудшиться, так как с 3 января в российском законодательстве вступает в силу поправка, которая лишит таможенников возможности самим определять, пропускать лизинговый автомобиль через границу или нет.