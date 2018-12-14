В Финляндии зафиксирован рекордный спрос на рабочую силу
14 декабря 2018, 21:18
Спрос на рабочую силу находится на рекордно высоком уровне в финском регионе Уусимаа, пишет Yle.
Уже примерно треть всех открытых вакансий находится в Уусимаа, и во многих сферах наблюдается нехватка квалифицированных работников.
Потребность в новых работниках растет, в частности, благодаря строительству и открытию новых торговых центров и гостиниц.
Также в промышленности в Уусимаа впервые за десятилетие занятость стала расти.