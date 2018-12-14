Пт, 14.12.2018
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В Финляндии зафиксирован рекордный спрос на рабочую силу

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Строитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Спрос на рабочую силу находится на рекордно высоком уровне в финском регионе Уусимаа, пишет Yle.

Уже примерно треть всех открытых вакансий находится в Уусимаа, и во многих сферах наблюдается нехватка квалифицированных работников. 

Потребность в новых работниках растет, в частности, благодаря строительству и открытию новых торговых центров и гостиниц. 

Также в промышленности в Уусимаа впервые за десятилетие занятость стала расти.

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