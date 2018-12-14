Назван самый удачливый населенный пункт. Его жители чаще всех выигрывают в лотерею
14 декабря 2018, 21:27
В Руоколахти, расположенном в Южной Карелии, каждому жителю муниципалитета досталось в лотерее в среднем 3000 евро.
Как пишет Yle, это самый удачливый населенный пункт в Финляндии: жителям этого муниципалитета досталось больше всех выигрышей. В среднем каждый житель Руоколахти выиграл 3225 евро.
Второе место в списке занимает Кемпеле, где жители муниципалитета выигрывали в среднем по 600 евро.
По сообщению Veikkaus, в Руоколахти и Кемпеле некоторые счастливчики получали миллионные выигрыши, остальные же – значительно меньшие суммы.