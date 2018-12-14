Пт, 14.12.2018
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  • Назван самый удачливый населенный пункт. Его жители чаще всех выигрывают в лотерею

Назван самый удачливый населенный пункт. Его жители чаще всех выигрывают в лотерею

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Лотерея. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

В Руоколахти, расположенном в Южной Карелии, каждому жителю муниципалитета досталось в лотерее в среднем 3000 евро.

Как пишет Yle, это самый удачливый населенный пункт в Финляндии: жителям этого муниципалитета досталось больше всех выигрышей. В среднем каждый житель Руоколахти выиграл 3225 евро.

Второе место в списке занимает Кемпеле, где жители муниципалитета выигрывали в среднем по 600 евро.

По сообщению Veikkaus, в Руоколахти и Кемпеле некоторые счастливчики получали миллионные выигрыши, остальные же – значительно меньшие суммы.

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