Сб, 15.12.2018
Нам нужно начинать привыкать к митингам и протестам. Катри Райк
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  • Вспыхнул как спичка: ночью сгорел жилой дом

Вспыхнул как спичка: ночью сгорел жилой дом

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Пожар. Фото иллюстративное.

ФОТО: bessarabia

Сегодня ночью в 2:46 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Кийли в поселке Луйге горит двухэтажный жилой дом, сообщает Postimees.

Когда спасатели прибыли на место, жилой дом уже полыхал открытым огнем, поэтому они быстро начали препятствовать распространению огня на находящиеся рядом здания.

По предварительным данным, никто в пожаре не пострадал.

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