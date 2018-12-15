Вспыхнул как спичка: ночью сгорел жилой дом

Rus.Postimees.ee112Вспыхнул как спичка: ночью сгорел жилой домВспыхнул как спичка: ночью сгорел жилой домrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать15 декабря 2018, 9:17Пожар. Фото иллюстративное.ФОТО: bessarabiaСегодня ночью в 2:46 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Кийли в поселке Луйге горит двухэтажный жилой дом, сообщает Postimees.Когда спасатели прибыли на место, жилой дом уже полыхал открытым огнем, поэтому они быстро начали препятствовать распространению огня на находящиеся рядом здания.По предварительным данным, никто в пожаре не пострадал.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьжилой домпожарспасатели