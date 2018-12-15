У клиентов STV появились новые телеканалы

Концерн AS Eesti Meedia и телекоммуникационная фирма STV после напряженных переговоров пришли к взаимному согласию по условиям продления двустороннего договора, поэтому каналы Kanal 2, Kanal 12, Kanal 11 и MyHits вернулись на телеэкраны клиентов STV, кроме того, список каналов для них пополнился еще двумя - Eesti Kanal и Eesti Kanal Pluss.
Оба новых канала являются новыми проектами этого года, которые представляют зрителю лучшее из телевизионной продукции за все времена.
По словам руководителя сектора телеканалов Eesti Meedia Райта Килланди, договор с STV не обновлялся последние пять с лишним лет и было очевидно, что он нуждается в пересмотре, в том числе, и по ценам. «Мы рады и тому, что недавно приобретенные частично в собственность Eesti Meedia каналы Eesti Kanal и Eesti Kanal Pluss благодаря этой договоренности смогли существенно расширить зону своего вещания», - отметил Килланди.
С полуночи пятницы была приостановлена трансляция телеканалов Eesti Meedia клиентам STV, однако после напряженных переговоров уже ко второй половине дня договоренность между сторонами была достигнута. Она обеспечит трансляцию каналов Kanal 2, Kanal 12, Kanal 11, MyHitsi, Eesti Kanal и Eesti Kanal Pluss в сети STV в течение следующих трех лет.