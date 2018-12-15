У клиентов STV появились новые телеканалы

Оба новых канала являются новыми проектами этого года, которые представляют зрителю лучшее из телевизионной продукции за все времена.

По словам руководителя сектора телеканалов Eesti Meedia Райта Килланди, договор с STV не обновлялся последние пять с лишним лет и было очевидно, что он нуждается в пересмотре, в том числе, и по ценам. «Мы рады и тому, что недавно приобретенные частично в собственность Eesti Meedia каналы Eesti Kanal и Eesti Kanal Pluss благодаря этой договоренности смогли существенно расширить зону своего вещания», - отметил Килланди.