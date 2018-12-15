Рейс Лондон - Гонконг совершил экстренную посадку в Домодедово

"Утром в субботу командир Boeing 787 авиакомпании Virgin, направлявшегося из Лондона в Гонконг, находясь в воздушном пространстве России, в экстренном порядке запросил посадку. Одной из пассажирок - гражданке Австралии - на борту стало плохо. Медики из числа пассажиров помочь ей не смогли. Состояние женщины резко ухудшалось", - сообщил изданию источник в авиадиспетчерских службах.