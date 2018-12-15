Совет «Отечества» сегодня обнародует списки своих кандидатов и предвыборную программу

«Мы выходим на выборы в Рийгикогу для того, чтобы показать хороший результат вместе с замечательной командой «Отечества». Мы выходим с полным списком, в котором 125 кандидатов, среди которых как давние члены партии, так и новички, а также специалисты в различных областях. Я уверен, что мы сумеем показать результат, который всех приятно удивит», - ранее сообщал председатель совета партии Свен Сестер в пресс-релизе.

«То, что большая часть избирателей вынесет решение, за кого голосовать, непосредственно перед выборами, указывает на то, что все возможности открыты и что предвыборная кампания только начинается, - продолжил Сестер. - Наш опыт показывает, что непосредственно на выборах люди склонны больше поддерживать нашу партию, чем в рейтингах, поскольку «Отечество» — это надежный и безопасный выбор для патриотически настроенных, консервативных избирателей, которые верят в свободную рыночную экономику и хотят лучшего будущего для своей семьи и для детей».