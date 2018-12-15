Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1947

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Не удивляйтесь, но лучшим зданием, построенным в 1947 году, назван родильный дом Таллиннской центральной больницы на Рави, 18. Проект: Херберт Йохансон, 1939. Строительство: 1940-1947.
Со здания родильного отделения Центральной больницы начинаеся один из важнейших периодов в строительной деятельности в послевоенные годы – завершение строительства недостроенных до войны зданий. По сути же своей это был значительный рывок в родовспомогательной деятельности: по сравнению с прежними устаревшими условиями роженицы получили в свое распоряжение значительно более просторные, более совершенные с технической точки зрения, светлые и теплые помещения. Здание имеет умеренно модернистское планировочное решение и пропорции, а декор в духе представительного традиционализма 1930-ых годов помог приспособить его к сталинским предпочтениям в архитектуре.