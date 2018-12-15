Корпоративы и премии: смотрите, как предприятия в Эстонии поздравляют своих сотрудников в канун Рождества

Хотя в ходе свежего исследования CVKeskus.ee выяснилось, что 40% работников ждут от работодателей перед Рождеством небольшой премии в размере до 100 евро, большинство предприятий благодарит своих работников все же рождественскими корпоративами, подарками, коробками конфет или праздничным столом.

Например, пивоваренный завод Saku в праздничный период сделает всем сотрудникам, которых около 300 человек, подарок из продукции завода и в начале года организует корпоратив. «У нас есть традиция хвалить коллег: каждый может некоторым работникам послать похвалу через специальный почтовый ящик и в рождественский период гномик разносит собранные за год похвалы», - говорит член правления Saku Яан Хярмс, добавляя, что также разыгрываются среди всех работников сделанные предприятию рождественские подарки.

Рождественской премии на заводе нет, но для всех работников предусмотрена годовая премия, размер которой зависит от результатов и выполнения целей каждого работника и его команды.

Владелец Tallegg и Раквереского мясокомбината HKScan Estonia отдельного большого рождественского праздника не организует, поскольку работники находятся по всей Эстонии. «Раз в год организуем большой семейный день для всех работников предприятия и их членов семьи, - говорит директор по персоналу HKScan Estonia Релика Рохтоя. - В этом году семейный день прошел в Таллиннском зоопарке, где приняли участие более 1300 человек. Мы получили много слов одобрения от работников по поводу такого формата».

В Рождество сотрудники HKScan Estonia получают подарочный комплект. Также предлагается бесплатный праздничный ужин и для детей сотрудников — подарок с конфетами.

Один из крупнейших работодателей Coop Eesti, где работает 5500 человек, также организует общее масштабное мероприятие летом, во время летних дней.

По словам специалиста по коммуникациям Coop Eesti Мартина Мийдо, летом они организуют праздник, на котором присутствуют работники со всей Эстонии, а в канун Рождества и Нового года каждый кооператив предприятия празднует отдельно.

«То, будет ли идти речь о премиях, корпоративе или ином виде благодарности работникам, различается в каждом кооперативе. В планах Центрального кооператива Coop Eesti поблагодарить работников и отметить лучших сотрудников на новогоднем мероприятии».

Региональный руководитель сети быстрого питания Hesburger Иева Салмела сказала, что в Эстонии у них работает 583 сотрудника. Отдельно денежная рождественская премия не предусмотрена, но каждый работник получит подарок.

Руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк сказала, что предприятие выплатит своим работникам рождественские премии. «Также организуем рождественские корпоративы в различных подразделениях и командах, также организуем праздники для детей работников и раздадим подарки, - сказала Линк. - Детский рождественский праздник в этом году пройдет в Vanamõisa Jõulumaa и только по одному ребенку зарегистрировали более 1700 человек». Всего в Tallink Grupp работает почти 7500 человек.

Eesti Energia отдельно рождественские премии выплачивать не будет. «Премию выплачиваем нашим сотрудникам за выдающиеся достижения в работе», - говорит руководитель по связям со СМИ Eesti Energia Каарель Кууск. По его словам, работникам выплачивает премия, если предприятие достигает своей годовой цели и работник выполняет персональные цели.

«В честь Рождества организуем детям сотрудников рождественский праздник и дарим им подарки. В начале нового года для все работников Eesti Energia пройдет традиционный новогодний праздник, где также отметим лучших сотрудников и лучшие дела года», - сказал Кууск.

Нет рождественских премий и в Swedbank. Дети сотрудников в рождественское время получат подарки, а праздник для работников пройдет в начале года.