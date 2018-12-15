Член СДПЭ предлагает сократить как число депутатов горсобрания, так и бюрократический аппарат столицы

«Конечно, 79 депутатов для полумиллионного города – это очень много. Для сравнения: в Милане проживает 1 миллион 300 тысяч человек (как во всей Эстонии!), а в городском собрании итальянского города заседает лишь 48 депутатов. В соседнем многомиллионном Петербурге – 50. Если там справляются, то почему мы не можем?», - согласилась с идеей председателя Таллиннского городского собрания Анастасия Коваленко.

Тем не менее, как напомнила Коваленко, в Таллинне с каждым годом все увеличивается штат городских чиновников, несмотря на то, что работа по оптимизации структуры бюрократического аппарата все-таки ведется. В этом году было создано 40 новых рабочих мест в городском аппарате. Всего же на столицу трудится свыше 1400 чиновников.