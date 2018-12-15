Член СДПЭ предлагает сократить как число депутатов горсобрания, так и бюрократический аппарат столицы

Вице-председатель фракции социал-демократов в Таллиннском городском собрании Анастасия Коваленко считает идею о сокращении числа городских депутатов с 79 до 63 хорошей, но недостаточной. По мнению Коваленко, чтобы по-настоящему оптимизировать ресурсы города, необходимо существенно сократить и бюрократический аппарат, сказано в пресс-сообщении партии.
«Конечно, 79 депутатов для полумиллионного города – это очень много. Для сравнения: в Милане проживает 1 миллион 300 тысяч человек (как во всей Эстонии!), а в городском собрании итальянского города заседает лишь 48 депутатов. В соседнем многомиллионном Петербурге – 50. Если там справляются, то почему мы не можем?», - согласилась с идеей председателя Таллиннского городского собрания Анастасия Коваленко.
Тем не менее, как напомнила Коваленко, в Таллинне с каждым годом все увеличивается штат городских чиновников, несмотря на то, что работа по оптимизации структуры бюрократического аппарата все-таки ведется. В этом году было создано 40 новых рабочих мест в городском аппарате. Всего же на столицу трудится свыше 1400 чиновников.
«Если убрать 16 мест депутатов, чья зарплата составляет 476 евро, и создать 40 мест для чиновников, из которых многие получают в три раза больше, то выгода для города выходит сомнительной. Сейчас государство взяло курс на оптимизацию ресурсов местных самоуправлений. В результате административной реформы, например, в Тарту уже сократилось число чиновников с 168 до 163, в Йыгева - с 60 до 45, а в Пыльтсамаа – с 40 до 31. Однако в Таллинне тенденция пока наблюдается обратная», - прокомментировала ситуацию Коваленко.