В Финляндии задержан объявленный в международный розыск опасный преступник
15 декабря 2018, 11:38
Финская полиция задержала одного из наиболее разыскиваемых в Швеции преступников, Яни Келлокумпу, сообщает Yle со ссылкой на шведские издания.
Задержание прошло вечером в пятницу в Ориматтила, в регионе Пяйят-Хяме, а предшествовала ему погоня на автомобилях. По данным информагентства STT, 37-летний мужчина сначала пытался скрыться от полиции на машине, а потом бросил транспортное средство и убежал в лес. Операция была проведена в рамках сотрудничества полицейских ведомств стран Северной Европы.
Шведские стражи порядка получили европейский ордер на арест Келлокумпу. Он подозревается в одном убийстве и причинении смерти по неосторожности на севере Швеции.