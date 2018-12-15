Сб, 15.12.2018
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  • В Финляндии задержан объявленный в международный розыск опасный преступник

В Финляндии задержан объявленный в международный розыск опасный преступник

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Relvastatud Soome politsei.

ФОТО: Lehtikuva / Reuters/Scanpix

Финская полиция задержала одного из наиболее разыскиваемых в Швеции преступников, Яни Келлокумпу, сообщает Yle со ссылкой на шведские издания.

Задержание прошло вечером в пятницу в Ориматтила, в регионе Пяйят-Хяме, а предшествовала ему погоня на автомобилях. По данным информагентства STT, 37-летний мужчина сначала пытался скрыться от полиции на машине, а потом бросил транспортное средство и убежал в лес. Операция была проведена в рамках сотрудничества полицейских ведомств стран Северной Европы.

Шведские стражи порядка получили европейский ордер на арест Келлокумпу. Он подозревается в одном убийстве и причинении смерти по неосторожности на севере Швеции.

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