В Финляндии задержан объявленный в международный розыск опасный преступник

Задержание прошло вечером в пятницу в Ориматтила, в регионе Пяйят-Хяме, а предшествовала ему погоня на автомобилях. По данным информагентства STT, 37-летний мужчина сначала пытался скрыться от полиции на машине, а потом бросил транспортное средство и убежал в лес. Операция была проведена в рамках сотрудничества полицейских ведомств стран Северной Европы.