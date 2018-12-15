Сб, 15.12.2018
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  • Таллинн
  • Фото и видео: в Таллинне машина снесла фонарный столб, водитель пытался сбежать

Фото и видео: в Таллинне машина снесла фонарный столб, водитель пытался сбежать
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Сегодня около 11 часов в Таллинне на улице Лийвалайа автомобиль Toyota врезался в фонарный столб.

После ДТП водитель пытался сбежать, но полицейский патруль его задержал и доставил в больницу для проверки состояния здоровья. Также в больнице выяснится, был ли водитель пьян. 

Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как совершивший ДТП водитель забирает вещи из машины и покидает место аварии. 

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