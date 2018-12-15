Новый проект в Виймси: необычный вид необычного места

Новый жилой комплекс Paelille Kodu расположен на скале Лубья, прямо над центром Виймси, откуда открывается прекрасный вид на море. Соединение с Хаабнеэме при помощи новой лестницы Карулауга является идеальным решением.
Летом 2019 года здесь будyт построены два рядных дома с энегроэффективностью класса А на пять боксов каждый. Всего в жилом комплексе планируется десять квартир с оптимальной планировкой.
Дома будут строится с использованием передовых технологий для обеспечения максимального энергосбережения.
Конструкция - из блоков Bauroc EcoTerm500, каждая квартира оснащена индивидуальной системой отопления воздух - вода и агрегатами вентиляции с рекуперацией тепла, на крышах домов будут установлены солнечные батареи мощностью 24 KW. Внутренняя отделка выполняется с использованием высококачественных материалов.
Территория огорожена забором. Для создания вечернего уюта фасады домов, как и лестница, будут красиво освещены.
Более подробная информация находится ЗДЕСЬ.