Сб, 15.12.2018
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  • Необычный банковский перевод может лишить жителей Эстонии собственных денег?

Необычный банковский перевод может лишить жителей Эстонии собственных денег?

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Pildil eurod.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Если Рийгикогу примет закон, который введет обязанность доказывать происхождение денег, люди и предприятия в будущем во время нетипичных сделок могут остаться без своих денег даже без обвинительного решения суда, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

С изменениями Бюро информации об отмывании денег получит право арестовывать имущество человека и, если в течение года человека не сможет доказать происхождение средств, изъять их.

Банки и другие учреждения во время ежедневной работы передают бюро сообщения об около 5500 сделках. Эти сделки не являются отмыванием денег, но они соответствуют условиям, которые указывают на риск отмывания денег.

По словам канцлера юстиции Юлле Мадизе, закон следует тщательно продумать, чтобы не пострадали законопослушные граждане, поскольку доказать законность средств будет тяжело,например, если кто-то решит что-то продать через интернет и получит перевод от чужого человека, займет деньги у иностранного друга, положит на счет накопленные годами деньги и так далее.

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