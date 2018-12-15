Необычный банковский перевод может лишить жителей Эстонии собственных денег?

С изменениями Бюро информации об отмывании денег получит право арестовывать имущество человека и, если в течение года человека не сможет доказать происхождение средств, изъять их.

Банки и другие учреждения во время ежедневной работы передают бюро сообщения об около 5500 сделках. Эти сделки не являются отмыванием денег, но они соответствуют условиям, которые указывают на риск отмывания денег.