Фото: в Киеве открылся объединительный собор по созданию независимой от РПЦ украинской церкви

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"Собор в Киеве может стать решающим шагом, суммирующим годы усилий, направленных на создание на Украине поместной автокефальной православной церкви", - говорится на сайте неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

В сообщении отмечается, что в объединительном соборе принимают участие церковные иерархи, священники и миряне. По данным украинских СМИ, на собор в качестве почетного гостя (не делегата) прибыл Константинопольский патриарх Варфоломей.

На собор также прибыли архиереи от трех украинских церквей - УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Сообщалось, что последнюю будут представлять 10 иерархов, но, по данным интернет-канала "Громадьске", от УПЦ МП приехали только два владыки - митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и митрополит Винницкий и Барский Симеон. Оба они выступали в поддержку автокефалии.

Перед открытием собора Союз православных журналистов со ссылкой на собственные источники сообщил о захвате Винницкого Свято-Преображенского кафедрального собора сразу после утреннего богослужения.

На сайте организации говорится, что к нему подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса, а также потребовали от представителей УПЦ забрать вещи и уходить.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда не подтвердил эту информацию, передает РИА "Новости".

На Софийской площади собрались тысячи людей

Собор проходит в закрытом режиме, передает портал "Крым. Реалии". Представители СМИ не допущены на территорию заповедника София Киевская и в сам Софийский собор.

На Софийской площади собрались тысячи человек. Как отмечает "Новая газета", есть данные об организованном подвозе людей автобусами.