Фото: в Киеве открылся объединительный собор по созданию независимой от РПЦ украинской церкви

В соборе Святой Софии в Киеве утром 15 декабря открылся объединительный собор, который, как ожидается, учредит независимую от Московского патриархата украинскую православную церковь, примет ее устав и изберет предстоятеля в чине митрополита Киевского, передает Newsru.
"Собор в Киеве может стать решающим шагом, суммирующим годы усилий, направленных на создание на Украине поместной автокефальной православной церкви", - говорится на сайте неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
В сообщении отмечается, что в объединительном соборе принимают участие церковные иерархи, священники и миряне. По данным украинских СМИ, на собор в качестве почетного гостя (не делегата) прибыл Константинопольский патриарх Варфоломей.
На собор также прибыли архиереи от трех украинских церквей - УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Сообщалось, что последнюю будут представлять 10 иерархов, но, по данным интернет-канала "Громадьске", от УПЦ МП приехали только два владыки - митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и митрополит Винницкий и Барский Симеон. Оба они выступали в поддержку автокефалии.
Перед открытием собора Союз православных журналистов со ссылкой на собственные источники сообщил о захвате Винницкого Свято-Преображенского кафедрального собора сразу после утреннего богослужения.
На сайте организации говорится, что к нему подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса, а также потребовали от представителей УПЦ забрать вещи и уходить.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда не подтвердил эту информацию, передает РИА "Новости".
На Софийской площади собрались тысячи людей
Собор проходит в закрытом режиме, передает портал "Крым. Реалии". Представители СМИ не допущены на территорию заповедника София Киевская и в сам Софийский собор.
На Софийской площади собрались тысячи человек. Как отмечает "Новая газета", есть данные об организованном подвозе людей автобусами.
На площади установлен большой экран для трансляции молебна, выступления президента Украины Петра Порошенко и представителя Константинопольского патриархата.
В ожидании Собора. pic.twitter.com/rB4csasOlU— Громадское (@HromadskeRU) 15 декабря 2018 г.