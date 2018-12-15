Мартин Лайне: новое оружие в арсенале популистов – жалобы в полицию

Определенным политическим силам выгодно подавать жалобы в полицию на злодеяния конкурентов, потому что если полиция не начнет следствие, то всегда можно показать пальцем на государство.

Этот почерк я впервые отметил весной, когда антикоррупционная команда EKRE подала в полицию жалобу на председателя Пярнуского горсобрания Андреса Матсоя («Отечество»). Метсоя участвовал в заседании горсобрания на котором, помимо прочего, обсуждали зарплату его председателя (от которой Метсоя отказался в связи с членством в Рийгикогу). Его обвинили в превышении полномочий.

Однако в принятии так называемых общих актов полномочия не ограничиваются. В противном случае, все члены горсобрания, в том числе из партии EKRE, нарушили бы закон. Полиция разъяснила это жалобщикам и не стала заводить дело.

Позднее портал «Новые новости» (Uued Uudised) написал, что полиция и прокуратура просто «не желают» видеть в данном происшествии преступление. В большой и основательной статье проклинали следственные органы, которые встали на защиту политика.

Полиция не начала следствие и в отношении Индрека Таранда, жалобу на которого тоже подала EKRE, обвинив его в насильственном прекращении и разгоне публичной демонстрации.

Об этом портал «Новые новости» также опубликовал статью под названием «На яростную защиту своего племени» («Oma suguharu jõhkardi kaitsele»), в которой снова описывался заговор и политическая защита со стороны прокуратуры и полиции.

Таких сообщений о преступлениях было много, в том числе и в другие учреждения.

До сих пор партия ни разу не преуспела, но каждый раз она привлекает к этому внимание на одном из своих пропагандистских каналов и пытается поставить под сомнение серьезность следственных органов.

EKRE не единственная. Вспоминается заявление «Ээсти 200» в октябре в связи с использованием крышевых денег. На место были вызваны фотографы, перед которыми член партии Игорь Таро предстал настоящим героем. Но я думаю, уже тогда он знал, что жалоба бесперспективна.

Все это сложно критиковать, поскольку за такими заявлениями зачастую стоит какое-нибудь свинство (но, конечно, не преступление). И если антикоррупционная команда EKRE от чистого сердца желает воспрепятствовать преступлению, я, конечно, желаю ей успехов.