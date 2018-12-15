Сб, 15.12.2018
Это уже сигнализирует обществу о том, что эстонцев здесь будто и не ждут. Ильмар Томуск

Фото: что находится внутри этого домика на Кивимурру?

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ФОТО: KV.EE

Если не знать, в каком доме находится эта квартира, то ее легко себе представить, например в Кадриорге. Но на самом деле жемчужина прячется на задах у торгового центра Sikupilli.

Квартира площадью 41,3 квадратных метра состоит из гостиной, спальни, кухни, туалета, душевой и бани. Также к квартире относится хозпостройка из бутового камня. 

ФОТО: KV.EE

В квартире работает камин и имеется подогрев полов. Коммунальные платежи круглогодично - 35 евро. 

Для ремонта и утепления фасада первого этажа квартирное товарищество не брало кредита. Жильцы дома, в котором всего три квартиры, понемногу собирают деньги на окончание фасадных работ и на новую крышу.

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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