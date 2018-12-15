Фото: что находится внутри этого домика на Кивимурру?
15 декабря 2018, 17:56
Если не знать, в каком доме находится эта квартира, то ее легко себе представить, например в Кадриорге. Но на самом деле жемчужина прячется на задах у торгового центра Sikupilli.
Квартира площадью 41,3 квадратных метра состоит из гостиной, спальни, кухни, туалета, душевой и бани. Также к квартире относится хозпостройка из бутового камня.
В квартире работает камин и имеется подогрев полов. Коммунальные платежи круглогодично - 35 евро.
Для ремонта и утепления фасада первого этажа квартирное товарищество не брало кредита. Жильцы дома, в котором всего три квартиры, понемногу собирают деньги на окончание фасадных работ и на новую крышу.
Подробности находятся ЗДЕСЬ.