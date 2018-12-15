Сб, 15.12.2018
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Видео: в Ялте самосвал сорвался с обрыва и упал на аквапарк

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Ялта. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andrew Lubimov/AP

В Крыму самосвал сорвался с обрыва и упал на территорию аквапарка в отеле «Ялта Интурист». Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале Hue, передает Lenta.ru.

Как сообщает РИА Новости, машина ехала по серпантину. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего самосвал упал с обрыва, рассказала представитель управления МВД России по Республике Крым Ольга Богославская.

Мужчина успел выпрыгнуть, никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

В октябре в Таиланде туристический автобус столкнулся с автомобилем и упал с обрыва. Пострадали более 50 человек.

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