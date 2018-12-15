Видео: в Ялте самосвал сорвался с обрыва и упал на аквапарк
15 декабря 2018, 14:55
Как сообщает РИА Новости, машина ехала по серпантину. Водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего самосвал упал с обрыва, рассказала представитель управления МВД России по Республике Крым Ольга Богославская.
Мужчина успел выпрыгнуть, никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
В октябре в Таиланде туристический автобус столкнулся с автомобилем и упал с обрыва. Пострадали более 50 человек.