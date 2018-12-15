Фото: так выглядит самый красивый самолет в мире?

Президент национального авиаперевозчика Казахстана Air Astana вчера представил новый самолет авиакомпании, на носу которого нарисована морда снежного барса. У рисунка есть важная миссия − он призван привлечь внимание к популяции снежных барсов, которые еще недавно считались вымирающим видом. В Казахстане эти животные водятся в горах на юге страны.