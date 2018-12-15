Фото: так выглядит самый красивый самолет в мире?

Новый самолет авиакомпании Air Astana E190-E2 выглядит как снежный барс, передает Reisile.
Президент национального авиаперевозчика Казахстана Air Astana вчера представил новый самолет авиакомпании, на носу которого нарисована морда снежного барса. У рисунка есть важная миссия − он призван привлечь внимание к популяции снежных барсов, которые еще недавно считались вымирающим видом. В Казахстане эти животные водятся в горах на юге страны.
Вот он, красавец-барс, новый самолёт #airastana Embraer 190 E-2! Обратите внимание на реалистичность образа, барс как будто настоящий, а не нарисованный на металическом корпусе. Воздушный зверь не только прекрасен, но стремителен и инновационнен. Минимальные выбросы, низкий уровень шума (барса видно, но не слышно), скорость - вот характеристики нового воздушного судна, купленного национальным перевозчиком в лизинг, без помощи государства. Таких «зверей» из солнечной Бразилии в мире летает всего четыре! Теперь в небе будет рассекаться и гордый символ Казахстана. 🇵🇼 фото: Елена Сергеенко