Фото: трактор спровоцировал аварию и скрылся с места ДТП

Водитель легковушки объяснил, что трактор по какой-то причине стоял посреди дороги, а поскольку один автомобиль ехал по встречной полосе, ему ничего не оставалось, как врезаться в трактор. По заверениям водителя, у трактора не горели аварийные сигналы.