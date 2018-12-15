Фото: трактор спровоцировал аварию и скрылся с места ДТП
15 декабря 2018, 16:26
Сегодня днем на шоссе Пярну-Раквере за несколько километров до Роосна-Аллику произошло ДТП: легковой автомобиль врезался в трактор, передает Järva Teataja.
Водитель легковушки объяснил, что трактор по какой-то причине стоял посреди дороги, а поскольку один автомобиль ехал по встречной полосе, ему ничего не оставалось, как врезаться в трактор. По заверениям водителя, у трактора не горели аварийные сигналы.
Почему трактор стоял посреди дороги, водитель легковушки не смог узнать, поскольку водитель трактора только объяснил, что очень торопится и уехал с места ДТП.
Водитель Ford надеется, что полиция сможет найти тракториста.