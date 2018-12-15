Сб, 15.12.2018
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  • Фото: трактор спровоцировал аварию и скрылся с места ДТП

Фото: трактор спровоцировал аварию и скрылся с места ДТП

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ФОТО: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Сегодня днем на шоссе Пярну-Раквере за несколько километров до Роосна-Аллику произошло ДТП: легковой автомобиль врезался в трактор, передает Järva Teataja.

Водитель легковушки объяснил, что трактор по какой-то причине стоял посреди дороги, а поскольку один автомобиль ехал по встречной полосе, ему ничего не оставалось, как врезаться в трактор. По заверениям водителя, у трактора не горели аварийные сигналы.

ФОТО: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Почему трактор стоял посреди дороги, водитель легковушки не смог узнать, поскольку водитель трактора только объяснил, что очень торопится и уехал с места ДТП.

Водитель Ford надеется, что полиция сможет найти тракториста.

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