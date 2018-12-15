На границе Бельгии и Франции из-за протестов «желтых жилетов» погиб водитель автомобиля
15 декабря 2018, 16:39
Авария в Бельгии, в результате которой в ночь на субботу погиб водитель автомобиля, была связана с протестами "желтых жилетов", сообщили журналистам представители французских властей.
Столкновение с летальным исходом произошло на границе Бельгии и Франции после того, как грузовик притормозил перед "желтыми жилетами", заблокировавшими дорогу на французской территории, пишет Интерфакс. В грузовик сзади врезался другой автомобиль, водитель которого погиб.
С момента начала акций протестов "желтых жилетов" во Франции пять недель назад уже погибло не менее шести человек.