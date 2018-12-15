На границе Бельгии и Франции из-за протестов «желтых жилетов» погиб водитель автомобиля

Столкновение с летальным исходом произошло на границе Бельгии и Франции после того, как грузовик притормозил перед "желтыми жилетами", заблокировавшими дорогу на французской территории, пишет Интерфакс. В грузовик сзади врезался другой автомобиль, водитель которого погиб.