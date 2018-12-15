На Украине разбился истребитель, пилот погиб
15 декабря 2018, 16:55
Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов, летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", - говорится в сообщении Генштаба на странице в соцсети Фейсбук в субботу.
Позже в Генштабе уточнили, что трагедия произошла в Житомирской области.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Другой информации пока нет.
16 октября 2018 года во время международных учений "Чистое небо" в Винницкой области потерпел крушение самолет Су-27 украинских ВВС, погибли американский и украинский пилоты.