На Украине разбился истребитель, пилот погиб

"Сегодня, 15 декабря 2018 года, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", - говорится в сообщении Генштаба на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Позже в Генштабе уточнили, что трагедия произошла в Житомирской области.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Другой информации пока нет.