Картина дня: нашествие крыс, транспортировка в Таллинне самолета и рождественские премии

Крысы везде: Эстония переживает невиданное нашествие грызунов

Забудьте про ураганы, цунами и поднятие уровня моря. Потепление климата повлияло на Эстонию нашествием крыс, поскольку таких благоприятных условий для грызунов в нашей стране уже давно не было. Читать далее...

Видео читателя: под покровом ночи из Таллиннского аэропорта вывезли на грузовике пассажирский самолет

Сегодня ночью на дороге, ведущей из Таллинна в сторону Кейла, можно было наблюдать необычную картину: грузовик транспортировал бескрылый пассажирский самолет. Читать далее...

Смотрите, как предприятия в Эстонии поздравляют своих сотрудников в канун Рождества

В канун Рождества и Нового года оживленность наблюдается и в трудовых коллективах, где с нетерпением ждут праздника, а где и премий. Читать далее...

Необычный банковский перевод может лишить жителей Эстонии собственных денег?

Если Рийгикогу примет закон, который введет обязанность доказывать происхождение денег, люди и предприятия в будущем во время нетипичных сделок могут остаться без своих денег даже без обвинительного решения суда. Читать далее...

Фото: смотрите, как будут выглядеть новые полицейские автомобили

С нового года полиция начнет использовать микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter, на данный момент департамент в основном использует микроавтобусы Volkswagen. Читать далее...

У клиентов STV появились новые телеканалы

Концерн AS Eesti Meedia и телекоммуникационная фирма STV после напряженных переговоров пришли к взаимному согласию по условиям продления двустороннего договора. Читать далее...

Эксперт: слухи о буме в сфере недвижимости сильно преувеличены

Разговоры о буме в сфере недвижимости сильно преувеличены: в крупнейших городах Эстонии количество сделок сравнялось с прошлогодними показателями, а слухи о повышении цен питает только растущий объем столичных новостроек. Читать далее...

Фото: в Таллинне машина снесла фонарный столб

Сегодня около 11 часов в Таллинне на улице Лийвалайа автомобиль Toyota врезался в фонарный столб. После ДТП водитель пытался сбежать. Читать далее...

В центре Таллинна столкнулись два автобуса

Сегодня около 11 часов утра перед остановкой «Тынисмяги» рядом с Национальной библиотекой произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов: 17 и 23. Читать далее...

Спасателей ожидает самое большое за все время их работы повышение зарплат

Принятый недавно бюджет на 2019 год принесет повышение зарплат учителям, спасателям, работникам культуры и медикам, пишет Postimees. Что касается спасателей, то их зарплаты вырастут на 23,6%. Читать далее...

Школьные протесты в Литве: уроки отменены, учителя разбили лагерь в министерстве

Масштабные акции протеста в Литве, связанные с требованиями школьных учителей, привели к отставке трех министров. Забастовки проходят примерно в 15% школ. 18 учителей поселились в здании министерства образования. Читать далее...

Видео: в Ялте самосвал сорвался с обрыва и упал на аквапарк