Финны не хотят платить за кризисные страны из бюджета Еврозоны

На прошедшем в Брюсселе саммите ЕС главы государств решили продвигать дальше предложение Франции о едином бюджете, однако в менее амбициозном виде. Часть стран Северной Европы, в том числе Финляндия, опасается, что евробюджет может привести к трансфертным платежам между странами, то есть общие деньги будут использоваться для решения экономических проблем столкнувшихся с кризисом стран.

«Евробюджет не станет новым инструментом когезионной политики, посредством которого будут равномерно распределять расходы между странами, а с его помощью будут поддерживать конкурентоспособность и реформы», – приводит слова финского премьер-министра Юхи Сипиля издание Verkkouutiset.

На этом же саммите обсуждался вопрос о реформе европейской системы предоставления убежища, в рамках которой количество сотрудников единой пограничной службы Frontex планируется увеличить до десяти тысяч. Один из основных сторонников увеличения штата – канцлер Австрии Себастьян Курц. Среди стран, выступающих против этого шага, значится и Финляндия. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.