Фото и видео: совет партии «Отечество» утвердил списки кандидатов и предвыборную программу

По словам председателя партии Хелир-Валдора Сеэдера, результаты социологического опроса Emor показывают, что поддержка «Отечества» растет, и это дает хорошие стартовые позиции перед выборами. Председатель совета партии Свена Сестер подтвердил, что партия выходит на выборы полным списком, включающим 125 кандидатов, среди которых как давние члены партии, так и новички, а также специалисты в различных областях.

«То, что большая часть избирателей вынесет решение, за кого голосовать, непосредственно перед выборами, указывает на то, что все возможности открыты и что предвыборная кампания только начинается, - продолжил Сестер. - Наш опыт показывает, что непосредственно на выборах люди склонны больше поддерживать нашу партию, чем в рейтингах, поскольку «Отечество» — это надежный и безопасный выбор для патриотически настроенных, консервативных избирателей, которые верят в свободную рыночную экономику и хотят лучшего будущего для своей семьи и для детей».