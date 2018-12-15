Фото и видео: совет партии «Отечество» утвердил списки кандидатов и предвыборную программу

Совет партии Isamaa («Отечество») в субботу утвердил списки своих кандидатов и предвыборную программу на предстоящих весной 2019 года выборах в Рийгикогу.
По словам председателя партии Хелир-Валдора Сеэдера, результаты социологического опроса Emor показывают, что поддержка «Отечества» растет, и это дает хорошие стартовые позиции перед выборами. Председатель совета партии Свена Сестер подтвердил, что партия выходит на выборы полным списком, включающим 125 кандидатов, среди которых как давние члены партии, так и новички, а также специалисты в различных областях.
По списку «Отечества» баллотируются многие известные люди — кинопродюсер Крис Таска, актер и режиссер Юллар Сааремяэ, бывший министр образования Тынис Лукас, министр обороны Юри Луйк, эксперт по внешней политике Март Нутт, министр юстиции Урмас Рейнсалу, член финансовой комиссии Рийгикогу Прийт Сибул, также министр финансов Тоомас Тынисте, экс-министр финансов Свен Сесетер и председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер.
« Я уверен, что мы сумеем показать результат, который всех приятно удивит», - сообщал ранее председатель совета партии Свен Сестер в переданном BNS пресс-релизе.
«То, что большая часть избирателей вынесет решение, за кого голосовать, непосредственно перед выборами, указывает на то, что все возможности открыты и что предвыборная кампания только начинается, - продолжил Сестер. - Наш опыт показывает, что непосредственно на выборах люди склонны больше поддерживать нашу партию, чем в рейтингах, поскольку «Отечество» — это надежный и безопасный выбор для патриотически настроенных, консервативных избирателей, которые верят в свободную рыночную экономику и хотят лучшего будущего для своей семьи и для детей».