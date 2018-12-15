Галерея: местные знаменитости искупались в реке Пярну

Сегодня в яхтенном порту Пярну прошло семейное мероприятие под названием «Ты на льду» , в ходе которого в реку Пярну прыгали вице-мэр города Сийм Суурсильд, влогер Неле Кирсипуу, певица Хелена Ранлахт, рыбак Райо Пийроя и юный воспитанник школы парусного спорта, пишет Pärnu Postimees.
Мероприятие длилось почти три часа, участникам рассказали о безопасности на льду, проводились зрелищные игры, желающие могли погладить собак-спасателей, а тем, кто замерз, предлагали теплый суп.
Помимо лекции о том, как безопасно вести себя на льду, спасатели показали несколько приемов, которые помогут спастись, если вы провалились под лед.
Мероприятие организовали Департамент полиции и погранохраны, Пярнуский яхт-клуб и школа парусного спорта, а также Общество водных спасателей Парнуского залива.