Галерея: в Лоттемаа завершилась детская и молодежная программа к столетию Эстонской Республики

Сегодня, 15 декабря, в находящемся в Пярнумаа тематическом парке Лоттемаа завершилась детская и молодежная программа,приуроченная к столетию Эстонской Республики. На мероприятии была выражена благодарность организаторам проектов программы, а также состоялось открытие рождественской программы Страны Лотте.
Одним из последних больших подарков для детей станет анимационный фильм «Лотте и пропавшие драконы», который выйдет на экраны в январе 2019 года. Нового персонажа мультфильма – младшую сестру собачки Лотте Роози – поприветствовали сегодня участники мероприятия, а канцлер права и омбудсмен по правам ребенка Юлле Мадизе вручила Роози свидетельство о рождении.
Крупнейшими из начинаний детской и молодежной программы ЭР100 стали «Детская республика», «100 дубов для Эстонии», «Каждому ребенку – свой музыкальный инструмент» и «100 электронных гостевых уроков», в которых приняло участие более 200 000 человек. Всего в программу ЭР100 вошло около 840 событий.