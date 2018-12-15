Галерея: в Лоттемаа завершилась детская и молодежная программа к столетию Эстонской Республики

Одним из последних больших подарков для детей станет анимационный фильм «Лотте и пропавшие драконы», который выйдет на экраны в январе 2019 года. Нового персонажа мультфильма – младшую сестру собачки Лотте Роози – поприветствовали сегодня участники мероприятия, а канцлер права и омбудсмен по правам ребенка Юлле Мадизе вручила Роози свидетельство о рождении.