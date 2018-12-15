Новый посол Эстонии при Ватикане вручил верительные грамоты Папе Франциску

Новый посол Эстонии при Ватикане Пауль Теэсалу вручил свои верительные грамоты папе Франциску, сообщает в субботу МИД Эстонии.
В своей речи на церемонии и вручения верительных грамот папа Франциск подчеркнул необходимость учиться на трагедиях мировых войн и искать решения конфликтов через международное сотрудничество и диалог, утверждая мир на основах справедливости и добра. Папа также обратил внимание на 70-летие общей декларации ООН о правах человека и призвал уважать общечеловеческие ценности и решать растущие гуманитарные проблемы.
Посол Теэсалу передал понтифику сердечные приветствия президента Керсти Кальюлайд. Папа Франциск с теплотой вспомнил визит в Эстонию и состоявшиеся в Таллинне встречи.
Папа Римский Франциск посетил Эстонию 25 сентября в рамках поездки по странам Балтии. Он встретился в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд, провел встречи с правительством страны, с представителями гражданских обществ и дипломатического корпуса.
Постоянная резиденция посла Эстонии при Ватикане находится в Таллинне.