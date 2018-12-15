На Украине появилась объединенная православная церковь

Високопреосвященний митрополит Епіфаній обраний Предстоятелем об'єднаної Православної Церкви в Україні! pic.twitter.com/0aac0ipIlY — Київський Патріархат (@Cerkva_Info) 15 декабря 2018 г.

Заседание собора проходило в закрытом режиме. В нем приняли участие 192 делегата, в их числе - представители УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Эти церкви не признаны другими православными церквями. В работе собора приняли участие также два митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет не выдвинул свою кандидатуру на пост предстоятеля поместной православной церкви. Одним из вероятных претендентов считался митрополит Винницкий Симеон - представитель УПЦ МП.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил собравшихся на площади перед храмом Святой Софии "с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви". "Чудо стало возможным благодаря непоколебимой позиции Вселенского патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской церкви-матери", - подчеркнул глава государства.