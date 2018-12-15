Русский театр Эстонии отмечает 70-летие
15 декабря 2018, 21:34
Русский театр Эстонии празднует 70-летие. По случаю круглой даты в субботу прошел большой праздничный концерт, открылись две выставки и состоялась презентация книги, передает Rus.ERR со ссылкой на"Актуальную камеру".
Поздравить коллектив Русского Театра пришли и высокопоставленные гости, например, премьер-министр Эстонии Юри Ратас: "Русский театр важен для Эстонии. Это культурный мост, который объединяет эстонское общество уже 70 лет. Это само по себе показывает силу театра. И, кроме того, в этом театре очень сильная труппа".