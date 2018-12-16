«Вас снимает скрытая камера!» Магазин выкладывал видео в интернет, продавец не знал

Подключившись к камере, можно было наблюдать обыденные вещи: как сотрудница моет магазин с утра, обслуживает клиентов и просто стоит у кассы.

Видно, что кто-то управляет этой камерой на 360 градусов, так как она всегда направлена на продавца.

Когда передача обратилась к продавцу, оказалось, что она не знала, что ее показывают в интернете.

"Кончено, это необходимо обсудить с начальством. Это противозаконно", - сказала продавщица.

Магазин Skechers представляет компания NL Latvija, руководитель компании Аустрис пояснил, что это смотрит менеджер при необходимости.

Записи камер наблюдения не должны быть в общественном доступе, тем более, чтобы можно было идентифицировать сотрудников и клиентов, признает Инспекция по защите данных.

"Похоже на несоблюдение технически - организационных требований.

Управляющий частную ссылку сделал публичной, что ошибочно.

Если бы при расследовании было бы констатировано злонамеренное действие или бездействие, были бы применены наказания", - отметил представитель Инспекции Лаурис Линабергс.

Передача Bez Tabu знает и другие интернет-ресурсы, на которых можно следить за происходящим на камерах в Латвии и за рубежом. Например, каждый может следить, как по утрам в спортивном доме Яунпилса занимаются дамы, а вечерами развлекаются несовершеннолетние яунпилчане.