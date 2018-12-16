Вс, 16.12.2018
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  • «Вас снимает скрытая камера!» Магазин выкладывал видео в интернет, продавец не знал

«Вас снимает скрытая камера!» Магазин выкладывал видео в интернет, продавец не знал

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Камера наблюдения. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В Риге в обувном магазине Skechers в торговом центре Galerija Centrs установлена видеокамера, снятое которой свободно выкладывалось в интернет, и каждый по ссылке мог наблюдать как за продавцом, так и клиентами, пишет Rus.Tvnet со ссылкой на передачу Bez Tabu. 

Подключившись к камере, можно было наблюдать обыденные вещи: как сотрудница моет магазин с утра, обслуживает клиентов и просто стоит у кассы.

Видно, что кто-то управляет этой камерой на 360 градусов, так как она всегда направлена на продавца.

Когда передача обратилась к продавцу, оказалось, что она не знала, что ее показывают в интернете.

"Кончено, это необходимо обсудить с начальством. Это противозаконно", - сказала продавщица. 

Магазин Skechers представляет компания NL Latvija, руководитель компании Аустрис пояснил, что это смотрит менеджер при необходимости.

Записи камер наблюдения не должны быть в общественном доступе, тем более, чтобы можно было идентифицировать сотрудников и клиентов, признает Инспекция по защите данных. 

"Похоже на несоблюдение технически - организационных требований.

Управляющий частную ссылку сделал публичной, что ошибочно.

Если бы при расследовании было бы констатировано злонамеренное действие или бездействие, были бы применены наказания", - отметил представитель Инспекции Лаурис Линабергс. 

Передача Bez Tabu знает и другие интернет-ресурсы, на которых можно следить за происходящим на камерах в Латвии и за рубежом. Например, каждый может следить, как по утрам в спортивном доме Яунпилса занимаются дамы, а вечерами развлекаются несовершеннолетние яунпилчане.

Если есть подозрения, что личные данные используются не по закону, можно обратиться в Инспекцию по защите данных. 

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