В Йыхви съедутся социал-демократы
16 декабря 2018, 10:36
Социал-демократическая партия в воскресенье проводит в Йыхвиском концертном зале съезд, на котором утвердит предвыборную программу и список кандидатов в депутаты Рийгикогу, сообщила пресс-служба партии.
С программной речью выступит лидер социал-демократов Евгений Осиновский. Затем будут представлены списки кандидатов по всем округам. Делегаты съезда утвердят избирательную программу и общереспубликанский избирательный список.
В течение дня перед участниками съезда выступят многие известные лица, решившие впервые баллотироваться в парламент с социал-демократами.
Съезд начнется в 11 часов и завершится ориентировочно в 17:00.