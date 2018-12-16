В Йыхви съедутся социал-демократы

С программной речью выступит лидер социал-демократов Евгений Осиновский. Затем будут представлены списки кандидатов по всем округам. Делегаты съезда утвердят избирательную программу и общереспубликанский избирательный список.

В течение дня перед участниками съезда выступят многие известные лица, решившие впервые баллотироваться в парламент с социал-демократами.