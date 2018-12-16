Вс, 16.12.2018
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В Йыхви съедутся социал-демократы

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Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский.

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Социал-демократическая партия в воскресенье проводит в Йыхвиском концертном зале съезд, на котором утвердит предвыборную программу и список кандидатов в депутаты Рийгикогу, сообщила пресс-служба партии.

С программной речью выступит лидер социал-демократов Евгений Осиновский. Затем будут представлены списки кандидатов по всем округам. Делегаты съезда утвердят избирательную программу и общереспубликанский избирательный список.

В течение дня перед участниками съезда выступят многие известные лица, решившие впервые баллотироваться в парламент с социал-демократами.

Съезд начнется в 11 часов и завершится ориентировочно в 17:00.

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