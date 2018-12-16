Украина и ЕС определят приоритеты дальнейшего сотрудничества на заседании Совета ассоциации

"Украина и Европейский Союз определят приоритеты дальнейшего сотрудничества во время пятого заседания Совета ассоциации Украина - ЕС, которое состоится 17 декабря в Брюсселе", - цитирует сайт Урядового портала в субботу заявление, сделанное Климпуш-Цинцадзе во время проведения Association4U "A4U COMMUNITY BUILDING EVENT".

По ее словам, также во время мероприятия партнеры подведут итоги сотрудничества за весь период действия Соглашения об ассоциации с начала его временного применения.

"Такая оценка позволит нам определить приоритеты и начать движение в направлении секторальной интеграции Украины с ЕС. Можем гордиться тем, что уже в этом году, системно работая и системно видя наше сотрудничество с ЕС, мы для себя определили те цели, к которым хотим, наконец, перейти в повестке дня реальной интеграции", - заявила вице-премьер-министр.

Она отметила, что речь идет прежде всего о секторальной интеграции Украины в цифровой и отдельные энергетические рынки ЕС. Кроме того, Украина и ЕС должны ввести новую повестку дня в сфере юстиции, свободы и безопасности и упростить таможенные формальности в торговле.

"У нас с вами есть прекрасная возможность в 2019 году максимально "завинтить" внутрь системы необратимость всех наработок, к которым мы с вами с вами приложились и на которые мы потратили столько сил и времени", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, во время нынешней Совета ассоциации партнеры должны заключить ряд важных финансовых сделок. В частности, они будут касаться поддержки Украины со стороны ЕС в сфере управления государственными финансами (EU4PFM), энергоэффективности (EE4U-II) и технического сотрудничества (TechnicalCooperationFacility 2018). Также планируется подписание соглашений по лучших навыков для современной Украины (EU4Skills: BetterSkillsforModernUkraine) и содействие человеческим контактам (PeopletoPeopleContactsProgramme: HouseofEurope).