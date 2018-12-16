Фото: в Санкт-Петербурге нашли квартиру из 58 комнат

"Кто поставил себе целью увидеть все в этой жизни - взгляните на 58-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Да, такие существуют до сих пор, продолжая из-за несовершенства законодательства доставлять головную боль и неудобства при продаже как собственникам, так и риелторам", - пишет агент по недвижимости.

Как уточняет риелтор в комментариях к посту, 58-комнатное жилье - бывшее общежитие, которое после приватизации стало квартирой в долевой собственности. Планировка квартиры соответствует нормам для такого типа жилья: в ней одна 50-метровая кухня на всех жильцов, а санузлы запроектированы из расчета один на четыре комнаты, пишет Korrespondent.