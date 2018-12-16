Видео: в Индонезии извергается вулкан

Ранее в октябре сообщалось, что за сутки дважды произошло извержение вулкана Гамалама после землетрясения. Тогда специалисты оценили уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.

Как сообщает агентство, извержение вулкана Сопутан произошло в северной части Сулавеси около 3.09 воскресенья по местному времени. Вулкан выбросил столб пепла высотой около 4,8 километра над уровнем моря.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.