В Эстонии набирают популярность дигитальные Деды Морозы

Посредничающая в поиске работников домашнего хозяйства платформа kommuun.eu впервые открыла возможность заказать дигитального Деда Мороза, именно по этой специальности платформа вербует работников дигитального рынка услуг, сообщает BNS.
"В конце прошлого года мы вышли на рынок с услугой, предлагающей заказать Деда Мороза по смартфону. В декабре эта услуга оказалась самой популярной, однако всю проблему решить полностью не удалось, поскольку Дедов Морозов, способных оказать квалифицированные сезонные услуги, совсем мало,- сказал один из учредителей Kommuuni Райнер Киммель, по словам которого дефицит Дедов Мороза — ежегодная проблема. - Поэтому в этом году предлагаем новые решения, которые позволяют заказать Деда Мороза по видеотрансляции".
В Kommuun зарегистрированы шестеро работников, предлагающих услуги Деда Мороза, но поскольку спрос высок, требуются еще четверо. Дигитальный Дед Мороз подойдет, например, тем, кто живет в сельской местности, куда далеко и дорого добираться, и кто опоздал заказать домой Деда Мороза, или детям, которые привыкли общаться по смартфонам и компьютерам. Платформа устанавливает контакты между заказчиком и дигитальным Дедом Морозом, затем подбирает подходящую видеоплатформу для общения – например, Skype, FaceTime, Messenger или WhatsApp – и тестирует связь.
Дигитальная встреча с Дедом Морозом может продолжиться около часа, тариф составляет от 50 до 70 евро в час.
"Больше всего Дедов Морозов требуется на вечер 24 декабря. Поскольку спрос высокий, то физически Деды Морозы повсюду не поспеют, а вот по дигитальным каналам они сумеют принести радость большему числу семей",- сказал Киммель.