В Эстонии набирают популярность дигитальные Деды Морозы

"В конце прошлого года мы вышли на рынок с услугой, предлагающей заказать Деда Мороза по смартфону. В декабре эта услуга оказалась самой популярной, однако всю проблему решить полностью не удалось, поскольку Дедов Морозов, способных оказать квалифицированные сезонные услуги, совсем мало,- сказал один из учредителей Kommuuni Райнер Киммель, по словам которого дефицит Дедов Мороза — ежегодная проблема. - Поэтому в этом году предлагаем новые решения, которые позволяют заказать Деда Мороза по видеотрансляции".

В Kommuun зарегистрированы шестеро работников, предлагающих услуги Деда Мороза, но поскольку спрос высок, требуются еще четверо. Дигитальный Дед Мороз подойдет, например, тем, кто живет в сельской местности, куда далеко и дорого добираться, и кто опоздал заказать домой Деда Мороза, или детям, которые привыкли общаться по смартфонам и компьютерам. Платформа устанавливает контакты между заказчиком и дигитальным Дедом Морозом, затем подбирает подходящую видеоплатформу для общения – например, Skype, FaceTime, Messenger или WhatsApp – и тестирует связь.

Дигитальная встреча с Дедом Морозом может продолжиться около часа, тариф составляет от 50 до 70 евро в час.