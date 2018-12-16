Фото: пьяный мужчина угнал автомобиль из-под носа владельцев и катался по пешеходным дорожкам

В пятницу вечером суд дал разрешение на взятие под стражу на два месяца мужчину, который в четверг днем в Хаапсалу угнал фургон и на нем вылетел в кювет.
В четверг мужчина изначально из подъезда дома на улице Куузе украл чужой велосипед, который поменял на стоявший на шоссе Лихула фургон, передает Lääne Elu. По словам ведущего следователя Хаапсалуского отделения полиции Велло Пальмитса, принадлежащий рабочим фургон был не закрыт и в нем были ключи, поскольку рабочие разгружали инструменты.
Разыскивающие угнанный фургон полицейские через час получили сообщение, что белый фургон едет по пешеходно-велосипедным дорожкам. Когда патруль прибыл на место, фургон уже съехал в кювет. Стражи порядка задержали вора в состоянии криминального алкогольного опьянения.
Оказалось, что угонщик давно знаком полицейским. В марте этого года суд приговорил его к трем годам условно за покупку 10 таблеток экстази и передачу их несовершеннолетним, а также за вождение в нетрезвом виде. По словам Пальмитса, в прошлом месяце полиция передала в прокуратуру три уголовных дела, связанных с этим же мужчиной. Речь идет о кражах и нетрезвом вождении.