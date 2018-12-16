Фото: пьяный мужчина угнал автомобиль из-под носа владельцев и катался по пешеходным дорожкам

В четверг мужчина изначально из подъезда дома на улице Куузе украл чужой велосипед, который поменял на стоявший на шоссе Лихула фургон, передает Lääne Elu . По словам ведущего следователя Хаапсалуского отделения полиции Велло Пальмитса, принадлежащий рабочим фургон был не закрыт и в нем были ключи, поскольку рабочие разгружали инструменты.

Разыскивающие угнанный фургон полицейские через час получили сообщение, что белый фургон едет по пешеходно-велосипедным дорожкам. Когда патруль прибыл на место, фургон уже съехал в кювет. Стражи порядка задержали вора в состоянии криминального алкогольного опьянения.

Оказалось, что угонщик давно знаком полицейским. В марте этого года суд приговорил его к трем годам условно за покупку 10 таблеток экстази и передачу их несовершеннолетним, а также за вождение в нетрезвом виде. По словам Пальмитса, в прошлом месяце полиция передала в прокуратуру три уголовных дела, связанных с этим же мужчиной. Речь идет о кражах и нетрезвом вождении.