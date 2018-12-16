Латвия: большинство министров обороны стран ЕС против объединенной армии

Латвия считает, что ЕС может больше вкладывать в свою оборону, и положительно оценивает то, что началась дискуссия об увеличении финансирования в сфере обороны транспортной инфраструктуры и проявлен интерес к созданию определенных координирующих механизмов, однако идея президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель создать армию ЕС в противовес США и трансатлантическим связам вызывает опасения, пояснил Ринкевич.