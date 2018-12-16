Латвия: большинство министров обороны стран ЕС против объединенной армии

На последнем совещании министров обороны стран ЕС по меньшей две трети его участников категорически возражали против идеи создания армии ЕС, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на совместном заседании комиссий Сейма по иностранных делам и по европейским делам, пишет BNS.
Латвия считает, что ЕС может больше вкладывать в свою оборону, и положительно оценивает то, что началась дискуссия об увеличении финансирования в сфере обороны транспортной инфраструктуры и проявлен интерес к созданию определенных координирующих механизмов, однако идея президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель создать армию ЕС в противовес США и трансатлантическим связам вызывает опасения, пояснил Ринкевич.
"Возражения против создания армии ЕС от министров обороны стран ЕС прозвучали потому, что неясно, как формировалась бы такая армия, и в каком виде принимались бы решения о ее использовании", - сказал он.