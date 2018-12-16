Эстонский Санта-Клаус и российский Дед Мороз встретятся на мосту «Дружба»

Согласно установленному порядку, сказочные персонажи поздравят жителей двух приграничных городов с наступающим Новым годом и вручат подарки детям, передает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

Мероприятие начнется в 11:00 по московскому времени (в 10:00 по восточноевропейскому).