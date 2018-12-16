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Эстонский Санта-Клаус и российский Дед Мороз встретятся на мосту «Дружба»

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На нарвском мосту встретились эстонский Няэривана и русский Дед Мороз. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В понедельник, 17 декабря, на мосту "Дружба" между Ивангородом и Нарвой состоится традиционная встреча российского Деда Мороза и эстонского Санта-Клауса.

Согласно установленному порядку, сказочные персонажи поздравят жителей двух приграничных городов с наступающим Новым годом и вручат подарки детям, передает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

Мероприятие начнется в 11:00 по московскому времени (в 10:00 по восточноевропейскому).

Встреча новогодних персонажей на российско-эстонской границе уже стала традиционной. Впервые это необычное мероприятие прошло более десяти лет назад - в 2005 году. 

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