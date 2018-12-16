Германию призвали учесть опасения по поводу "Северного потока-2"

Госдепартамент США в этой связи призвал Германию прислушаться к опасениям многих ее соседей, "чья безопасность будет подорвана из-за этого газопровода". Госдеп приветствовал единогласное решение Европейского совета о продлении экономических санкций против России, отметив, что Вашингтон поддерживает мнение ЕС о том, что "нападение России на украинские корабли в Черном море 25 октября является нарушением международного права".

В заявлении Госдепа подчеркивается, что "Соединенные Штаты будут и впредь привлекать Россию к ответственности за ее действия и сотрудничать с европейскими партнерами и союзниками в формировании единого фронта против агрессии Кремля".