Германию призвали учесть опасения по поводу "Северного потока-2"

США приветствовали недавние шаги Европарламента по "привлечению России к ответственности за агрессию против Украины". В заявлении Госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства в субботу, 15 декабря, отмечается, что резолюция, принятая Европарламентом 12 декабря, "вновь подчеркивает важность роли Украины в поставках энергоносителей в Европу и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем газопровода "Северный поток-2" как политический проект", передает Deutsche Welle.
Госдепартамент США в этой связи призвал Германию прислушаться к опасениям многих ее соседей, "чья безопасность будет подорвана из-за этого газопровода". Госдеп приветствовал единогласное решение Европейского совета о продлении экономических санкций против России, отметив, что Вашингтон поддерживает мнение ЕС о том, что "нападение России на украинские корабли в Черном море 25 октября является нарушением международного права".
В заявлении Госдепа подчеркивается, что "Соединенные Штаты будут и впредь привлекать Россию к ответственности за ее действия и сотрудничать с европейскими партнерами и союзниками в формировании единого фронта против агрессии Кремля".
Германия, несмотря на усиливающееся давление со стороны США, пока не отказывается от поддержки "Северного потока-2". Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал газопровод "предпринимательским проектом политического масштаба". А глава МИД ФРГ Хайко Мас предупредил, что выход Германии из проекта нанесет ущерб Украине, поскольку отказ от "Северного потока-2" означал бы и отказ от политического требования Берлина о сохранении транзита российского газа через украинскую территорию.