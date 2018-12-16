Раскрыта тайна «Титаника»: он был найден во время секретной миссии

По словам Балларда, экспедиция была частью тогда секретной, а сейчас деклассифицированной миссии США, во время которой планировалось найти и поднять со дна океана две затонувшие атомные подводные лодки.

"Они не хотели, чтобы остальной мир узнал об атомных подлодках, поэтому мне нужно было придумать какой-то рассказик", - сказал Баллард.

Правдивый рассказ о том, что тогда произошло, сейчас является частью выставки Национального географического музея Вашингтона, которую можно осмотреть до конца года.

Баллард был командиром морских сил США и ученым в институте океанографии. Морские силы предложили ему финансировать поиски "Титаника", но только в том случае, если он сначала найдет затонувшие в 1960-е годы подлодки.

"Мы знали, где находятся подводные лодки, однако они хотели, чтобы об этом не узнали русские", - добавил Баллард.

Затонувший в 1912 году "Титаник" был найден а 1985 году, а рассказ о экспедиции стал выдающейся маскировкой реальных целей миссии.

Когда команда исследователей завершила работу с атомными подводными лодками, у них осталось всего 12 дней, чтобы найти "Титаник". Он находился в Североатлантическом океане на глубине 3,6 километров.