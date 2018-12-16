Раскрыта тайна «Титаника»: он был найден во время секретной миссии

На протяжении многих лет считалось, что остов "Титаника" в океанской пучине в 1985 году нашли во время научной экспедиции, посланной именно для этой цели. Оказывается, это ложь. Совсем недавно в интервью с журналистами издания CNN участник экспедиции Роберт Баллард рассказал, как на самом деле нашли остов судна, пишет Rus.Tvnet.
По словам Балларда, экспедиция была частью тогда секретной, а сейчас деклассифицированной миссии США, во время которой планировалось найти и поднять со дна океана две затонувшие атомные подводные лодки.
"Они не хотели, чтобы остальной мир узнал об атомных подлодках, поэтому мне нужно было придумать какой-то рассказик", - сказал Баллард.
Правдивый рассказ о том, что тогда произошло, сейчас является частью выставки Национального географического музея Вашингтона, которую можно осмотреть до конца года.
Баллард был командиром морских сил США и ученым в институте океанографии. Морские силы предложили ему финансировать поиски "Титаника", но только в том случае, если он сначала найдет затонувшие в 1960-е годы подлодки.
"Мы знали, где находятся подводные лодки, однако они хотели, чтобы об этом не узнали русские", - добавил Баллард.
Затонувший в 1912 году "Титаник" был найден а 1985 году, а рассказ о экспедиции стал выдающейся маскировкой реальных целей миссии.
Когда команда исследователей завершила работу с атомными подводными лодками, у них осталось всего 12 дней, чтобы найти "Титаник". Он находился в Североатлантическом океане на глубине 3,6 километров.
"Когда мы наконец нашли остов "Титаника", понятно, были очень рады. Мы выиграли большой приз", - вспоминает Баллард.